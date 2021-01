Foto: Peter Kenworthy.

Brandvæsenet og politiet er på scenen. Øjenvidne hørte brag

Af Peter Kenworthy

Politiet og brandvæsen er massivt til stede på Søborg Torv, med flere brandbiler, indsatsvogne og et større antal politibiler, hvor der angiveligt har været brand i nogle biler.

Et øjenvidne på scenen fortæller at hun hørte et kæmpe brag klokken cirka 20.30, og der var rystelser i bygningen.