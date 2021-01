Byrådsmedlem skal være uddannelsesdirektør

Martin Samsing skal stå på mål for NEXT Uddannelse København (arkivfoto). Foto: Kaj Bonne.

Martin Samsing (A) skal være uddannelsesdirektør på erhvervs- og gymnasieskolen NEXT Uddannelse København. Han stiller derfor ikke op til kommunalvalget senere på året

Af Redaktionen, redigeret

Det socialdemokratiske byrådsmedlem får i sit nye arbejde han ansvar for 16 uddannelser og cirka 100 medarbejdere, og det betyder, at der bliver nok at se til. Derfor har han også besluttet, at han ikke genopstiller, når der senere på året er kommunalvalg.

Han har dog været meget glad for tiden som byrådspolitiker og rollen som næstformand for børne- og undervisningsudvalget i Gladsaxe Kommune.

– Byrådsarbejdet er utrolig vigtigt, og de sidste par år har været en enestående mulighed for at sætte et præg på kommunens prioriteter og selvfølgelig især på uddannelsespolitikken, som betyder ekstra meget for mig. Dels på grund af den store samfundsmæssige betydning, men også i kraft af min baggrund, fortæller Martin Samsing, der oprindeligt er uddannet lærer.

Martin Samsing fortsætter med at være aktiv i Socialdemokratiet i Gladsaxe og vil ikke afvise, at han på et senere tidspunkt igen vil forsøge at blive valgt til byrådet i Gladsaxe Kommune.