Click’n’collect på Hovedbiblioteket

Foto: Peter Kenworthy.

Boghungrende borgere kan få dulmet abstinenserne når Gladsaxe Hovedbibliotek åbner op for click’n’collect

Man kan reservere materiale på bibliotekets hjemmeside eller i Biblioteket-appen og hente det på Hovedbiblioteket, når click’n’collect åbner på mandag.

– Vi er rigtig glade for, at vi igen kan tilbyde vores brugere, at de kan hente reserveret materiale, for det er noget, som rigtig mange har savnet på trods af alle de digitale alternativer. Det sker naturligvis på en sikker måde, hvor vi overholder de gældende coronarestriktioner, så brugerne kan være trygge ved at hente deres reserveringer, fortæller Bibliotekschef Jakob Lærkes.

Når man får besked om, at dine reserveringer er klar til at blive hentet, skal man møde op i Bibliotekshaven med sygesikringskort, mundbind og holde god afstand til de øvrige ventende gæster. Her vil en bibliotekar på bedste takeaway-manér række dig dine materialer ud gennem et vindue – husk selv en pose eller en taske. Biblioteket har både åbent for afhentning i hverdage og om lørdagen, fortæller Gladsaxe Bibliotekerne.

For at få adgang til click’n’collect, skal man først ændre sit tilhørsforhold til Hovedbiblioteket, når man logger ind på bibliotekets hjemmeside eller app. Det er kun muligt at reservere materiale, der er hjemme på hovedbibliotekets hylder, da de øvrige afdelinger stadig er lukkede. Når man er færdig med materialet, kan man aflevere det gennem brevsprækken på Hovedbiblioteket.

Man kan finde en vejledning til at bruge click’n’collect på gladbib.dk