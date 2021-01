Corona-tal falder igen

Foto: Colourbox.

Samtidig skærper Sundhedsstyrelsen anbefalingerne for nære kontakter på grund af nye smitsomme virusvarianter

Af Peter Kenworthy

I Gladsaxe er smitteincidensen nu under 200 per 100.000, efter at den i slutningen af december var over 600, og det bekræftede antal tilfælde er faldet til 124, for de seneste syv dage.

Gladsaxe er dermed den kommune med den 19.-højeste smitteincidens. Ishøj topper listen.

Antallet af corona- indlagte på Herlev og Gentofte Hospital er i dag 75 – et fald på 9 i forhold til for en uge siden. I slutningen af 2020 og starten af 2021 var tallet over 100.

Samtidig skærper Sundhedsstyrelsen midlertidigt anbefalingerne for nære kontakter og kommer med en opfordring til alle om, at holde fast i alle de smitteforebyggende anbefalinger, med baggrund i risikoen for at mere smitsomme virusvarianter vokser mere frem og udfordrer kontrollen med epidemien.

Midlertidige skærpelser for nære kontakter: