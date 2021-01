Corona-tal falder lidt

Foto: Colourbox.

Men sundhedsmyndighederne opfordrer stadig til at vi ser så få som muligt

Af Peter Kenworthy

I Gladsaxe er smitteincidensen nu under 400 per 100.000, efter at den i slutningen af december var over 600, og det bekræftede antal tilfælde er faldet til under 40 per dag.

Antallet af corona- indlagte på Herlev og Gentofte Hospital er i dag 79 – en stigning på seks i forhold til i går, men et fald i forhold til slutningen af 2020 og starten af 2021, hvor tallet var over 100. Også på landsplan falder antallet af indlæggelser lidt.

I denne uge Startede vaccinationerne i Gladsaxe. I alt havde over 80.000 danskere inden i dag påbegyndt COVID-19-vaccination.

Alle borgere, der anbefales vaccination, vil i de kommende måneder blive tilbudt vaccination, men tilbuddet kommer ikke til alle på én gang, og borgerne tilbydes derfor vaccination i prioriteret rækkefølge, skriver Statens Serum Institut på sin hjemmeside.

Sundhedsstyrelsen opfordrer os til at se så få som muligt og primært dem man bor sammen med.

– Der er udbredt samfundssmitte i Danmark, og det er vigtigt, at vi bevarer epidemikontrollen. I den kommende tid bør du begrænse din omgangskreds til meget få personer, og så vidt muligt undgå at få besøg derhjemme, tilføjer man.