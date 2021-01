Foto: Colourbox.

Også antallet af corona-indlagte på Herlev og Gentofte Hospital falder

Af Peter Kenworthy

I Gladsaxe er smitteincidensen nu under 300 per 100.000, efter at den i slutningen af december var over 600, og det bekræftede antal tilfælde er faldet til under 200, for de seneste syv dage.

Gladsaxe er dermed den kommune med den 12.-højeste smitteincidens. Ishøj og Herlev topper listen.

Antallet af corona- indlagte på Herlev og Gentofte Hospital er i dag 84 – et fald på seks i forhold til i går. I slutningen af 2020 og starten af 2021 var tallet over 100.