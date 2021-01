Coronasmitte på Bakkegården

Der har været flere smittede på Bakkegården i den senere tid. Billedet her er fra før coronaen gjorde sit indtog på plejeboligerne. Foto: Kaj Bonne.

Der er løbende smittetilfælde i Gladsaxes plejeboliger, fortæller chefen for Sundhed- og Rehabilitering i Gladsaxe Kommune

Af Peter Kenworthy

Gladsaxe Bladet talte tidligere på dagen med en dame hvis mor bor på Bakkegården. Hun fortalte at coronasmitten på Bakkegården tilsyneladende var ”eksploderet”, at flere af beboerne var isoleret, og at det var svært at blive informeret om situationen som pårørende.

Helt så dramatisk mener chefen for Sundhed- og Rehabilitering, Herle Klifoth, dog ikke det står til.

– Gladsaxe har, ligesom andre kommuner, løbende haft smittetilfælde i vores plejeboliger. Vi har inddelt vores plejeboliger i sektioner. Når en borger bliver syg, så isolerer vi vedkommende og poder for corona. Hvis borgeren så er smittet, bliver vi kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed, som typisk lukker hele institutionen ned for besøg, samtidig med at beboerne i hele enheden bliver podet – alt sammen for at inddæmme smitten. Beboerne bliver så podet regelmæssigt, indtil der ikke findes flere smittede. Når der lukkes ned for besøg i plejeboligerne, betyder det, at besøgsrummene lukkes. Men beboerne kan stadig modtage besøg af én udpeget nær pårørende i eget hjem, fortæller Herle Klifoth til Gladsaxe Bladet.

– På Bakkegården er der i sådan et forløb fundet 9 smittede i perioden fra 5. til 13. januar 2021. En positiv ting i forhold til de smittede på Bakkegården er, at de indtil videre ikke ser ud til at blive ret syge. Men om det skyldes, at vaccinen, som de fik den 5. januar er begyndt at virke, om det er coronavarianten eller noget helt tredje, kan vi ikke sige noget om, tilføjer hun.