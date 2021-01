Coronaudbrud på plejehjem i julen

Foto: Peter Kenworthy.

Smitten er under kontrol, siger kommunen

Af Peter Kenworthy

En del beboere og faste medarbejdere på Egegården har været smittet med corona i en periode på tre uger, henover julen, svarer Gladsaxe Kommune på en henvendelse fra Gladsaxe Bladet. Ledelsen på Egegården udstedte i denne sammenhæng et midlertidigt (delvis) forbud mod adgang for besøgende.

Alle tænkelige foranstaltninger blev taget i brug, tilføjer Gladsaxe Kommune. Blandt andet var alle der gik ind i boligerne iført fuldt værnemiddelregime, og værnemiddelregimet blev kasseret efter hvert besøg. Desuden blev alle raske medarbejdere, som kender beboerne, kaldt på arbejde i julen, hvor ledere, fysioterapeuter og medarbejdere i rengøring hjalp til med de opgaver de kunne, fortæller kommunen.

Ifølge Statens Serum Institut var der fra den 29. december til 6. januar i Gladsaxe konstateret 10 smittede på Møllegården og en på Rosenlund, tilføjer Gladsaxe Kommune.

– Seniorrådet har ikke fået henvendelser fra pårørende. Og heldigvis bliver vaccinationsprogrammet gennemført planmæssigt, og sundhedsforvaltningen er gået i gang med at forberede organiseringen af vaccinationsindsatsen for hjemmeboende borgere i risikogrupper, fortæller formanden for Seniorrådet, Inge Mandrup, til Gladsaxe Bladet.