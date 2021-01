Deltagere i Senioridrætten får pengene retur

Da Senioridrætten blev lukket ned efter sommerferien, forventede vi, at det var for en meget kort periode, og at der derfor ikke var grund til at sætte et stort arbejde i gang, for at refundere et forholdsvist lille beløb på ca. 15 kr. pr. gang, som det dengang drejede sig om. Nu er smittetallet så […]

Af Trine Græse, borgmester

Da Senioridrætten blev lukket ned efter sommerferien, forventede vi, at det var for en meget kort periode, og at der derfor ikke var grund til at sætte et stort arbejde i gang, for at refundere et forholdsvist lille beløb på ca. 15 kr. pr. gang, som det dengang drejede sig om. Nu er smittetallet så steget voldsomt og som det ser ud nu, vil der også komme aflysninger i det kommende halvår.

Derfor kan alle borgere, der som Leila Lystoft beskrev det i sidste uge, er tilmeldt Gladsaxe Kommunes Senioridræt, nu glæde sig til at få refunderet pengene for de aktiviteter, som ikke er gennemført. Forvaltningen vil udarbejde en samlet oversigt for hele perioden, så vi kan refundere det samlede beløb til de berørte borgere, når forårssæsonen slutter. Jeg håber at Leila Lystoft og de øvrige senioridrætsudøvere er tilfredse med denne løsning og ønsker alle et godt nytår.