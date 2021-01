De første vaccinationsstik i Gladsaxe blev givet på Egegården (billedet) og Rosenlund. Foto: Peter Kenworthy.

Så blev der endelig vaccineret mod corona i Gladsaxe

Af Peter Kenworthy

I slutningen af 2020 blev den første dansker vaccineret mod COVID-19. Forrest i køen til vaccinationerne var ældre og kronisk syg, samt sundheds- og plejepersonale og udvalgt personale, som har tæt kontakt med syge og personer i risikogrupperne.

Den første tirsdag i det nye år var det så blevet tid til at rulle vaccinationerne ud i Gladsaxe – først på plejecentrene Rosenlund og Egegården, og senere på dagen på Bakkegården, Møllegården, Hareskovbo og Kildegården.

En festdag

Der var lang kø og forventningsfuld stemning på Egegården op til klokken 13, hvor vaccinationerne skulle begynde, og alt fra personale med plastikvisirer til beboere i rullestole med mundbind på stod og sad klar.

– Den her dag har vi set frem til. Det at vi kan være mere sikre på at vores beboere ikke bliver smittede er en stor gave. Ligesådan at personalet ikke behøver at være bekymrede for at bringe smitte med ind til vores beboere. Så det er en festdag for os, fortalte leder på Egegården/Møllegården, Jessie Lykke, til Gladsaxe Bladet.

Annisette, der er rengøringstekniker på Egegården, fik det første stik.

– Jeg synes ikke det var slemt. Og vi skal stadig arbejde og passe på, selvom vi er blevet vaccineret, fortalte hun efterfølgende.

Må vente på vores tur

Danmark har købt vaccinedoser så 1,5 millioner danskere kan vaccineres mod COVID-19, og over 2 millioner yderligere doser forventes at blive leveret i marts eller april. Alle undtagen børn under 16, samt gravide og ammende kvinder, vil blive tilbudt vaccinen.

– Vi får ikke vacciner nok til alle i første omgang, og derfor vil der gå noget tid, før vaccinationen bliver tilbudt til alle, skriver Sundhedsstyrelsen på sin hjemmeside.

– Vi prioriterer forebyggelse af alvorlig sygdom og død højest og fordeler vaccinerne efter det princip, efterhånden som de kommer. Derfor må man ruste sig med lidt tålmodighed, hvis man ikke er en af de grupper, som først får tilbud om vaccination, tilføjer direktør for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm.

Milde bivirkninger

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination mod COVID-19, fordi den beskytter mod at blive smittet og syg af COVID-19. Det er gratis at blive vaccineret, og det er frivilligt, om man vil tage imod tilbuddet.

Vaccinen har en effekt på cirka 95 procent, og i langt de fleste tilfælde ”milde og forbigående” bivirkninger, fortæller Sundhedsstyrelsen, og er testet i store forsøg med titusindvis af forsøgspersoner, tilføjer Lægemiddelstyrelsen.

Otte ud af ti danskere vil gerne vaccineres mod COVID-19, viste en Megafon-måling i december. Ti procent siger nej tak, mest de resterende ti procent ikke er sikre. Eksperter mener at vi skal op på 60 til 70 procent, for at opnå flokimmunitet.

Husk hygiejne og afstand

Vaccination mod COVID-19 er et vigtigt supplement til andre tiltag, der bidrager til at mindske smittespredningen af ny coronavirus i samfundet. Men selvom det nu er muligt at blive vaccineret mod COVID-19, skal vi fortsat holde fast i at overholde de generelle råd om god håndhygiejne og afstand, pointerer Sundhedsstyrelsen.

Vaccinerne mod COVID-19 består, ifølge Lægemiddelstyrelsen, dels af de beskyttelses- og hjælpeingredienser, der gør, at kroppen ’tænder for’ immunsystemet og producerer antistofferne, som kroppen bekæmper coronavirussen med, dels af konserveringsstoffer og stabilisatorer.



Foto: Peter Kenworthy.



Foto: Peter Kenworthy.



Foto: Peter Kenworthy.