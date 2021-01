Det uacceptable svigt af handicapområdet må stoppe

En ny landsdækkende undersøgelse giver igen et billede af, at den er helt gal på handicapområdet. Knap halvdelen af de adspurgte fortæller, at de selv må købe sig til den hjælp, de har brug for, at de ikke føler sig lyttet til af kommunen, og at de har fået dårligere livskvalitet af den forringede kvalitet […]

Af Serdal Benli, gruppeformand SF

En ny landsdækkende undersøgelse giver igen et billede af, at den er helt gal på handicapområdet. Knap halvdelen af de adspurgte fortæller, at de selv må købe sig til den hjælp, de har brug for, at de ikke føler sig lyttet til af kommunen, og at de har fået dårligere livskvalitet af den forringede kvalitet i hjælpen.

Det kan vi ikke sidde overhørig. Vi kan ikke være bekendt at svigte de mennesker, der har allermest brug for vores hjælp. For os i SF er pejlemærket faglighed. Det er fagligheden, der skal afgøre hvilken hjælp man får – ikke økonomien. Det kan ikke være rigtigt, at mennesker med handicap skal deles om den samme faste pose penge.

SF’s byrådsgruppe vil på baggrund af rapporten bede forvaltningen om en vurdering af Gladsaxes indsatser med udgangspunkt i den nye rapport, så vi får et kvalificeret grundlag at diskutere eventuelle ændringer på. Men vores udgangspunkt er klar; I vores kommune skal borgere med et handicap have den hjælp, de har brug for og ret til. Længere er den ikke.

Problemet skal også adresseres på Christiansborg. Derfor glæder det mig at SFs handicapordfører, Charlotte Broman Mølbæk, har indkaldt ministeren i samråd på baggrund af rapporten og vil samtidig bede ministeren indkalde til forhandlinger om at styrke handicapområdet.