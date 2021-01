Dette hjælper på demens

SPONSORERET INDHOLD: Er du også pårørende til en person, som lider af demens? Det er vi mange, der er. Det kan være hårdt at se en, som vi holder af, glemme ting og huske forkert. Det er som om, et lille stykke af dem forsvinder, og man kan ikke gøre så meget andet end at se til. Dog er der nogle ting, som rent faktisk virker på demens, og som kan forbedre tilværelsen for folk ramt af demens. Vi kommer her med et par af tips.

Den sociale kontakt

Menneskelig kontakt er enormt vigtigt for personer, der er ramt af demens, da de igennem andre mennesker styrker deres ellers svækkede kognitive evner. Det er dog ikke kun menneskelig kontakt, som kan være hjælpsom, når det drejer sig om demens. For en person med demens, kan en robotkat fra Gloria Mundi Care være enormt givende og kan styrke de kognitive evner hos den demente og samtidig bringe ro og glæde.

En sådan kat har vist sig at have en masse gavnlige effekter for personen med demens, og så gør det heller ikke noget, at den pågældende glemmer at fodre katten, da det jo er en robot. Det er altså mere forsvarligt at give en person ramt af demens en robot fremfor en rigtig kat, som kunne komme til at lide.

En aktiv hverdag

Lider man af demens, er en aktiv hverdag vitalt. Det er næsten lige meget hvilken form for aktivitet, bare at man får rørt sig på en eller anden måde. Fysisk aktivitet i hverdagen har også en forebyggende effekt mod svækkelse af mentale evner. Så hvis den pågældende allerede går til et bestemt slags sport, går ture i skoven eller ved havet, er det en god idé, at denne person bliver ved med dette. Det er især givende, hvis personen er medlem af forskellige sportsklubber, så de sociale evner også styrkes.

Fysisk træning har også en effekt på personens følelse af identitet. Vedkommende fastholder simpelthen sin identitetsfølelse i længere tid med motion.

Undgå at rette

Selvom en person ramt af demens kan lave en masse fejl grundet de svækkede kognitive evner, skal man så vidt muligt forsøge at undgå at rette på vedkommende, da dette ofte kan føre til konflikter og skabe frustrationer. Det gør ondt at se en person forsvinde på den måde, og man vil så gerne have, at de husker. Men det gør de bare ikke. Det kan være meget svært at acceptere. Men ikke desto mindre er man nødt til at acceptere tingene, som de er.

I stedet for at rette på den sygdomsramte, så prøv i stedet at fremhæve de ting, som stadig fungerer, og som stadig lykkes. Og at tale om glade og fælles minder er noget, som er positivt for alle. Gamle fotos eller film er en god måde at hjælpe disse samtaler på vej.