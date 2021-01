Digital hjælp til gymnasieopgave

Bibliotekar Stine Bang Iversen hjælper Nanna fra 3.Y med informationssøgning. Foto: Privat.

Hundredevis af 3.gere hjulpet med digital informationssøgning af Gladsaxe Bibliotekerne

Af Redaktionen, redigeret

Når eleverne fra 3.g på Gladsaxe Gymnasium snart skal skrive deres store studieretningsprojekt, skal de ikke mangle adgang til relevant materiale, selvom coronaen har lukket kommunens biblioteker. Derfor har 14 bibliotekarer fra Gladsaxe Bibliotekerne i løbet af ugen hjulpet over 300 gymnasieelever med, hvordan de bruger bibliotekets netmedier, fortæller Gladsaxe Bibliotekerne.

– Vi har skullet tilpasse vores procedurer og mindset til en situation, hvor vi ikke har haft adgang til de fysiske udlån, som vi plejer. Men alternativet havde været, at vi havde en hel årgang, som ikke fik hjælp til at gebærde sig i al den information, de skulle bruge, forklarer bibliotekar Jakob Meerwald Jensen, som har stået i spidsen for at organisere informationssøgningen.

På grund af risiko for smittespredning, har eleverne ikke bare kunnet møde op på biblioteket, som de plejer. I stedet har bibliotekarerne siddet klar fra hjemmearbejdspladserne til at guide hver enkelt elev i de digitale muligheder.

Hvis en 3.g’er alligevel skulle komme til at mangle information, når de går i gang med studieretningsprojektet i starten af marts, sidder Jakob og hans kollegaer klar til at hjælpe via mailen bibbookbib@gladsaxe.dk