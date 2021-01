Dyrere folkeskoler

Foto: Peter Kenworthy.

Gladsaxes udgifter til folkeskolen er steget med næsten 15.000 kroner per elev på ti år

Af Peter Kenworthy

Fra 71.747 i 2010 til 86.305 i 2020. Det er stigningen på Gladsaxe Kommunes udgifter til folkeskolen per elev, hvilket gør kommunen til den kommune i landet der spenderer niende-flest penge på skolerne per elev, ifølge Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal, som nichemediet NB-Nyt har analyseret. I 2010 lå Gladsaxe nummer 36.

Det er især ø-kommuner og kommuner på den Københavnske Vestegn der topper listen. Gladsaxes nabokommuner bruger dog alle mindre end Gladsaxe: Gentofte bruger lige under 59.000 per elev, Lyngby-Taarbæk bruger 65.000, Herlev 67.000 og Furesø og København 72.000. Landsgennemsnittet er 72.317 per elev.

Det samlede gennemsnit i folkeskolens afgangseksamen i 2019/20 var 7,4 på landsplan. I Gladsaxe var tallet 7,6 mens Gladsaxes nabokommuner lå på 7,2 (Herlev), 7,4 (København), 7,9 (Furesø) og 8,6 (Lyngby-Taarbæk og Gentofte).

Gladsaxe ligger med 90,5 procent af eleverne med højest generel trivsel under Børne- og Undervisningsministeriets landstal i den nationale trivselsmåling, der ligger på 91,9 procent for 2019/20.