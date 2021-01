Ekstra hænder i daginstitutionerne

Det ville da være dejligt og må da være en mulighed med de personer der for eksempel er på kontanthjælp og skal i aktivering. Det er vel muligt – selv i disse COVID-19-tider at fremskaffe en børneattest. Personalet i daginstitutionerne knokler for at få hverdagen til at hænge sammen for vores små poder. Det er […]

Af Susanne Damsgaard, Søborg Hovedgade 115