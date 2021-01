Et år mest til skammekrogen og glemmebogen

Foto: Colourbox.

Men vi skal alligevel huske hvad 2020 lærte os om os selv og verden omkring os. Og så håbe på at 2021 bliver et bedre og mere coronafrit år

Af Peter Kenworthy

2020 har været et år som få andre i Gladsaxes, Danmarks og verdens historie.

Hvem ville have troet at vi på grund af Corona i 2020 ville lukke skoler, butikker og det meste af samfundet ned? At folk blev sendt hjem fra arbejde med løn? At undervisning og kontakt i stor stil foregik over computeren? At vi ikke måtte rejse udenlands? Eller at vi måtte lære at bruge håndsprit og ansigtsmasker?

Samtidig burde vi måske ikke være overrasket over at sundhedskriser som coronakrisen eller klimakrisen finder sted. For vi er blevet advaret af videnskabsfolkene i årtier.

Coronakrisen er således et slags symptom på en større økologisk og sundhedsmæssig krise, hvor vi forstyrrer vilde dyrs levesteder og størsteparten af sygdomme som følge heraf, ifølge FN, er zoonotiske, det vil sige overført fra dyr til mennesker.

Men måske kan krisen indvarsle et slags mentalt paradigmeskift, der gør os i stand til at acceptere de skift der skal til, for at vi når de mål, som vi har sat os i forhold til naturen og klimaet – både på internationalt, nationalt og kommunalt niveau.

Og gøre os i stand til – ikke mindst i rige lande som Danmark og rige kommuner som Gladsaxe – at genfinde den ydmyghed i forhold til sundhed, samvær, natur og kultur, som vi lidt har mistet under årtier og århundreders vækst og kulturelle forandringer.

MeToo og meget mere

Det blev også året hvor den anden MeToo-bølge væltede ind over landet og startede en diskussion om kulturændringer på mange arbejdspladser, med historier om sexisme og sexchikane – ikke mindst fra medierne, landspolitikere og filmbranchen, efter at Sofie Linde havde delt sine oplevelser ved Zulu Comedy Galla.

Selvom det, ifølge Trygfondens seneste tryghedsmåling, især er helt almindelige danskere i arbejdsmarkedets yderpositioner der oftest udsættes for sexpres.

Men heldigvis også et år hvor vi, trods alt, talte om andet end corona, klima og sexisme.

Blandt andet om lukning af Skovbrynet Skole, trafikstøj og nabostøj, forholdene på plejehjem og påbuddet til Kildegården, skuddramaer, bankudbud, databrud, bureaukrati, spildevandsudledning, nedrivninger, flygtningebørn og skraldemandsstrejker.

Men også om de lokale butikkers rolle i lokalsamfundet, nye butikker og bygninger, biodiversitet, træplantning, bamser i vinduerne, arkitekturpolitik, atletiktalenter, kvindeishockey og et ungt og grønt AB-holds fremskridt.