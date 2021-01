Farten skal ned

Foto: Peter Kenworthy.

Cyklistforbundet vil have transportministeren til at lave bekendtgørelse så kommunerne kan sænke hastighedsgrænserne, og roser samtidig Gladsaxe

Af Peter Kenworthy

Som det er nu, får nogle kommuner politiets tilladelse til lokalt at sætte hastigheden ned til 40 km/t eller lavere, mens andre ikke gør. Og det er ikke godt nok, lyder det fra Cyklistforbundet.

– Vi ser for tit, at politiet – med eller mod deres gode vilje – spænder ben for at øge trafiksikkerheden for cyklister. Derved bidrager bekendtgørelsen indirekte til, at bilkørsel prioriteres på bekostning af cykelkørsel, siger direktør i Cyklistforbundet, Klaus Bondam, i bladet Cyklister.

Han understreger, at det ikke handler om at hænge politiet ud, men at give kommunerne bedre muligheder for at fremme cyklisme.

Ros til Gladsaxe

Gladsaxe Kommune får samtidig ros af Cyklistforbundet.

– I Gladsaxe Kommune har man fået politiets ja til en række 30 og 40 km-zoner, og i dag må der kun på en fjerdedel af kommunens veje køres med 50 km/t. Det har gjort en enorm forskel for cyklisters trafiksikkerhed i de berørte områder. Antallet af personskader er faldet med 77 procent, skriver Cyklistforbundet i en pressemeddelelse.

Gladsaxe Kommune investerede 11 millioner kroner i trafiksikkerhed i årene 2011-2014, men med faldet i antallet af ulykker sparer kommunen 16 millioner kroner årligt i sundhedsudgifter.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik er antallet af dræbte og tilskadekomne danskere i trafikken, der blev registreret af politiet, faldet til et historisk lavt niveau. Også i Gladsaxe, hvor der dog var en lille stigning fra 2018 til 2019.

Cyklisterne skal køre ordentligt

Gladsaxe Bladet har, ved egne ”fart-test”, kunne konstatere både i 2019 og 2020 at en del Gladsaxe-borgere kører for hurtigt. Blandt andet på 40 km/t-zonen på Vandtårnsvej.

Cyklisterne har dog også selv et ansvar for at køre mere forsigtigt og efter færdselsreglerne.

I en Rambøll-rapport fra 2019, om cyklisters adfærd i signalregulerede kryds, viste en spørgeundersøgelse at der ofte opleves uhensigtsmæssig adfærd blandt cyklister, samt at bilisterne mest er generet af cyklister, der kører uden lys i mørke, cykler over for rødt, og cykler på kørebanen selvom der er cykelsti.

Cyklister er særligt udsatte i kryds, hvor to ud af tre alvorlige cyklistulykker, ifølge Rådet for Sikker Trafik, sker.