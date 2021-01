Flere lademuligheder til elbiler

Foto: Peter Kenworthy.

Gladsaxe Kommune har givet tilladelse til at ladeoperatøren Clever kan opstille 34 nye ladestandere i kommunen med hver to ladepunkter

Af Peter Kenworthy

På den måde firdobler Gladsaxe sit antal af offentlige ladestandere og tager endnu et vigtigt skridt mod at reducere CO2-udledningen fra transportområdet. Dermed bliver det også nemmere og mere attraktivt at eje en elbil for kommunens borgere og besøgende, skriver Gladsaxe Kommune i en pressemeddelelse.

De 34 nye ladestandere placeres strategisk rundt om i kommunen, blandt andet der, hvor det er svært at lade op ved hjemmet, som for eksempel i nærheden af lejlighedsbebyggelse.

– Den offentlige ladeinfrastruktur et vigtigt supplement til hjemmeopladningen især for de mange danskere, der bor i etagebolig. Både borgerne og de besøgende skal nemlig vide sig sikre på, at de kan oplade deres elbil på lettilgængelige steder i hele kommunen. Helt generelt er det vigtigt, at kommunerne tager del i omstillingen ved at bane vejen for den åbne offentlige infrastruktur, og det her viser tydeligt Gladsaxe Kommunes ambitioner for den grønne omstilling af transporten, siger direktør i Clever Casper Kirketerp-Møller.