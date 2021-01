For høj hastighed på Mosevej

Desværre køres der alt for stærkt på Mosevej, som er en sidevej til Gladsaxevej. Det eneste bump på Mosevej ved T-krydset Mosevej/Engkrogen ligner noget, som er lavet i en tid, hvor man ikke vidste meget om hastighedsdæmpende tiltag, og det har da også kun lille effekt hvis nogen. Mosevej er en 40 km/t zone, og […]

Af Jon Zerman, Mosevej 17

Der er så mange børn på Mosevej, som løber over vejen og med de mange parkerede biler i begge sider, er det umuligt som bilist at reagere, hvis der pludseligt skulle løbe et barn ud på vejen. Kunne det ikke være at vores kære politikere kunne vedtage en lavere hastighed på vejen og måske nogle flere bump eller lign.? På forhånd tak.