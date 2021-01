Forlænger skærpede tiltag

Foto: Colourbox.

For at bevare kontrollen med smitsom virusvariant forlænges skærpede tiltag til og med 28. februar

Af Peter Kenworthy

I går stod statsminister Mette Frederiksen, som så mange gange før, frem på tv med bekymret mine, og talte om corona – herunder at de nuværende restriktioner bliver forlænget i tre uger endnu, for at bevare kontrollen med corona-epidemien.

Forlængelsen skyldes især væksten i den smitsomme virusvariant cluster B.1.1.7.

– Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, er fortsat bekymrede over smittesituationen i Danmark. Selvom der er positive tegn i forhold til generelt faldende smittetal, og en positiv effekt af de nuværende tiltag og restriktioner, er der fortsat væsentlig usikkerhed om udviklingen i februar måned, skriver Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Blandt andet frarådes rejser til hele verden, der er skærpet forsamlingsforbud på 5, skærpet forsamlingsforbud på 10 i private hjem, anbefalinger om max 10 sociale kontakter og skærpet afstandsanbefaling på 2 meter, elever og studerende er fortsat hjemsendt, og serveringssteder og de fleste butikker holdes lukket.

Læs mere i denne pjece fra sundhedsmyndighederne.