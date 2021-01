Forstår ikke beslutning

Foto: Kaj Bonne.

Team Danmark kalder afgørelse om rostadion ved Bagsværd Sø for tilbageslag

Af Redaktionen, redigeret

En tiltrængt modernisering af forholdene på Bagsværd Sø led et tilbageslag, da en dispensation til at tilpasse en del af søbredden så robanerne kan opfylde internationale krav er trukket tilbage. Det efterlader projektet i et vakuum, og der skal hurtigst muligt findes en løsning, skriver Team Danmark i en pressemeddelelse.

– Alle har stor forståelse for, at vi skal passe på naturen, og projektet er netop et godt eksempel på hvordan et nationalt idrætsanlæg kan indpasses og spille sammen med en unik natur ved Bagsværd Sø. Projektet har opbakning fra ikke mindre end tre kommuner, to forbund, AP Møller Fonden, Lokale- og Anlægsfonden og Team Danmark. Desuden er de internationale forbund for roning, kano og kajak involveret i projektet. Det er et kæmpestort projekt, der har samlet mange aktører der alle i fællesskab har set mulighederne for både at værne om naturen og at skabe en ramme med høj kvalitet til idrætten, siger Team Danmarks direktør, Lone Hansen.

Team Danmark er dog optimistiske i forhold til den videre proces, hvor ambitionen forsat er, at det bliver muligt at nå i mål med det samlede projekt, fortæller man.

– Vi er fortrøstningsfulde i forhold til at der kan findes en løsning, hvor der i respektfuldt samspil med den fredede natur omkring Bagsværd Sø udvikles et nationalt rostadion i verdensklasse i et naturskønt område. Det skal være muligt, at få enderne til at mødes og nå i mål med dette unikke projekt, fortæller Lone Hansen.