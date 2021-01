Frejas nytårstale

Året 2020 kom bag på os alle. I februar kom Corona til Europa og i marts lukkede store dele af Danmark ned. Skolerne lukkede ned. Også Buddinge skole som jeg går på. Jeg kunne ikke være sammen med mine venner fra 5.A. Vi skulle have hjemmeundervisning. Det var svært i starten, men alligevel klarede vi […]

Af Freja Fan Fuglsang, Fremtidsvej 58

Året 2020 kom bag på os alle. I februar kom Corona til Europa og i marts lukkede store dele af Danmark ned.

Skolerne lukkede ned. Også Buddinge skole som jeg går på. Jeg kunne ikke være sammen med mine venner fra 5.A.

Vi skulle have hjemmeundervisning. Det var svært i starten, men alligevel klarede vi os igennem. Nu står vi igen i en nedlukning.

Det har lige været jul, hvor vi ikke måtte samles i store grupper. Min familie valgte juleaften at gå en tur i skoven og så gå hver til sit. Det så vi også andre gøre. Vi måtte heller ikke rejse. Jeg har ikke været i Kina i 2 år og besøge min familie. Det er hårdt.

I 2020 var der mange folk der mistede deres arbejde. Det er virkelig synd for dem.

Hvis vi kigger frem på 2021, så tror jeg på at det bliver året, hvor vi kan komme af med Corona. Lægerne har jo arbejdet dag og nat sidste år og er endelig begyndt at vaccinere. Det må være et godt tegn.

Min egen oldefar døde sidste år af Corona. Jeg kunne ikke komme til hans begravelse og det var virkelig hårdt.

Når jeg tænker tilbage på 2020 tror jeg, det er det værste år i mit liv, men måske ikke det sværeste. Sådan er livet.

Vi skal nok klare det. Gud bevare Danmark

Forkortet af redaktionen.