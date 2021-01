Fuldt skema eller ej

Lesson. Online english courses at home. Close up hands of man during teaching students remotely in interior of living room. Using devices. Concept of education, quarantine, modern gadgets.

Foto: Colourbox.

Danmarks Lærerforening mener at der bør være tale om nødundervisning i skolerne. I Gladsaxe er man ikke så kategoriske

Af Peter Kenworthy

Formanden for Danmarks Lærerforening fortæller, at foreningen hører om lærere, der underviser både online til elever der sidder hjemme, samtidig med at de underviser i klassen for de fremmødte elever – på flere skoler i fuldt skema. Det er ikke meningen, mener han.

– Vi må sætte ambitionsniveauet ned nu. Vi er på niveau 5 – det højeste i alarmberedskabet i forhold til COVID-19, så nu er der altså tale om nødundervisning og ikke fuldt skema både online og i klasser, siger lærerformand Gordon Ørskov Madsen til Folkeskolen.dk.

– Det må være slut med skoler og kommuner, der prøver at få fulde skemaer til at køre. Vi må hjælpe hinanden, ellers risikerer vi, at vi på et tidspunkt slet ikke kan tage os af nogen. Man kan ikke undervise virtuelt i seks timer om dagen. Nogle lærere oplever desuden, at de skal sende deres egne børn i skole til fysisk undervisning, sådan at de selv kan passe deres arbejde hjemmefra, tilføjer han.

I Gladsaxe er der mange lærere der underviser fuldt skema, fortæller formanden for Gladsaxe Lærerforening, Thomas Agerskov.

– Vi synes at vi skal lave den bedst mulige undervisning, hvor vi jo blandt andet tager hensyn til elevernes alder. Så det er en lidt for kategorisk udmelding fra DLF. Jeg mener at vi har en forståelse med kommunen om at man skal gøre det så godt man kan. Men vi følger udviklingen, for verden forandrer sig fra dag til dag, tilføjer han.