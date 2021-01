Gør motorvejene til en del af klimaløsningen

Danmark skal frem mod 2030 sænke CO2 udslippet med mere end 30% i forhold til i dag. For at nå det mål, skal vi i Gladsaxe nedsætte vores CO2 udslip med 150.000 tons CO2 om året. Overdækker vi de mange kilometer motorveje, som går gennem Gladsaxe og placerer solceller på ”taget”, kan vi løse to […]

Af Henrik Sørensen, Folketingskandidat (C)