Har overlevet den spanske syge og polio

Maja Mathilde Lund mærkede næsten ikke stikket, da hun blev coronavaccineret, som den første i Gladsaxe. Foto: Gladsaxe Kommune.

104-årig blev vaccineret som den første i Gladsaxe

Af Peter Kenworthy

Maja Mathilde Lund er 104 og 11 måneder gammel. Hun har haft den spanske syge, oplevet polioepidemien og blev 5. januar den første gladsaxeborger, som blev vaccineret mod coronavirus, på Rosenlund Plejeboliger.

– Ja så skal man jo være stolt af det – det burde jeg jo være, og ja det er jeg. Men det gør ikke nogen forskel, bortset fra at mit navn står først på listen. Det er jo lige så godt for de andre, fortæller hun.

Hun sagde ja til at få vaccinationen, fordi det er farligt med corona, der er gået ud over mange mennesker, fortæller hun.

– Jeg mærkede det næsten ikke. Det var ligesom der gik en pil igennem kroppen og endte ude i storetåen, og så var det væk, så det var ikke slemt, fortæller hun.

Maja Mathilde Lund siger at hun ikke har været bekymret for at blive syg med corona.

– Kun når jeg sidder og kigger fjernsyn og finder ud af, hvor meget ulykke der er, men ellers har jeg taget det meget roligt, siger hun.

Hun tilføjer at hun ikke forstår dem, der ikke vil vaccineres.