Havde ladt pistol i Værebro Centeret

Foto: Politi.dk

Blev varetægtsfængslet efter politiefterforskning

Af Peter Kenworthy

En 18-årig mand blev i dag varetægtsfængslet i fire uger.

Dette skete i forbindelse med at han den 6. januar i Værebro Centeret, under særligt skærpende omstændigheder havde været i besiddelse af en pistol med tilhørende patroner, som han transporterede til og opbevarede et sted på Poppelkrogen i Bagsværd, hvor politiet 7. januar fandt pistolen, fortæller Københavns Vestegns Politi.

Ifølge politiet blev manden anholdt på baggrund af en efterforskning, og bliver sigtet for overtrædelse af straffelovens § 192a, stk. 1, nr. 1, jfr. stk. 3. Han risikerer dermed en fængselsstraf på op til 8 år.