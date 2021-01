Holder sig i gang

Foto: Peter Kenworthy.

Medlemmerne i Gladsaxes sportsklubber træner på mange forskellige måder

Af Peter Kenworthy

Udsigten til en masse tid foran skærmen og i sofaen for mange, på grund af corona, gør det ekstra nødvendigt at komme ud og få lidt frisk luft og motion.

Over halvdelen af de voksne danskere er idræts- og motionsaktive, viser en ny undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut – et fald fra før corona, men mindre end frygtet. Samtidig går flere ture og vandreture.

På baggrund af det høje corona-smittetryk er nedlukningen af kultur-, fritids- og foreningslivet blevet forlænget, og nedsættelsen af forsamlingsforbuddet til fem personer betyder, at foreningsidrætten reelt er lukket ned.

I Gladsaxes sportsklubber holder man sig derfor for tiden i gang på lidt anderledes og forskellige måder.

På vand, land og online

I Gladsaxe Taekwondoklub havde elitetrænerne, Lisa og Edina Lents, lavet en “julekalender”, hvor udøverne hver dag fra 1. til 25. december blev overrasket med en ny live onlinetræning med stjernetrænere fra hele verden.

– Udover det, så håber vi bare, at vi snart får lov til at træne i klubben igen. Vi opfordrer vores medlemmer til at holde sig aktive og få læst op på deres teori, fortæller Ina Diget fra Gladsaxe Taekwondo Klub.

I Bagsværd Roklub har man haft ergometer-roning udendørs med faste hold. Hovedparten af klubbens ergometre er lånt af medlemmerne, så de har mulighed for at træne hjemme.

– Desuden har medlemmerne også mulighed for at ro på vandet såfremt de er godkendt til det – primært i weekenden, fortæller bestyrelsesformand Mikael Espersen.

Træner abs med app og videoer

Hos GIF Gymnastik har medlemmerne blandt andet indsendt videoer af udvalgte øvelser, lave styrkeøvelser med stole og bamser og gennemført løbeture og uploadet billeder fra turen. Efter nytår er man startet op med onlineøvelser som sofastyrke og yoga samt en udendørs skattejagt for hele familien.

Hos Gladsaxe HG træner seniorerne sammen via en app, med input fra træneren, og juniorerne laver styrketræning hver for sig, også med input fra træneren.

– Vores medlemmer har to gange deltaget i Orienteringsløb, i samarbejde med OK73, og alle medlemmer bliver selvfølgelig opfordret til at holde sig i form og selvtræne, ud fra den enkeltes muligheder og niveau, fortæller formand, Kristian Kennebo.

’Alle har brug for frisk luft og motion’

Orienteringsklubben OK73 træner hver weekend, og inviterer ikke-medlemmer med i skoven, fortæller man.

– Vi er privilegeret af at vi løber eller går rundt på egen hånd. Derfor er det primært starten af træningen vi har ændret, så vi ikke stimler sammen ved kortudleveringen. Alle har brug for frisk luft og motion, og vi hjælper gerne folk i gang, uanset om de er til skovtur, skattejagt eller orienteringsløb, fortæller kommunikationsansvarlig i OK73, Jakob Lind Tolborg.

Og Bagsværd Atletik Club anbefaler at medlemmerne fortsat træner i helt små grupper, og holder kondien ved lige hjemme eller på løbeture.

– Grupperne er blevet opfordret til at lægge billeder og beretning fra deres ture på Facebook. Det motiverer andre til at komme af sted, når de ser hvad de andre har foretaget sig, fortæller formand Anne Line Mørck.

Desuden laver Gladsaxe Kommunes Senioridræt onlinetræning, hvor Lis og Calle hver tirsdag og torsdag laver gymnastik for pensionister. For tiden træner de med håndvægte, og man melder sig på fra gang til gang. Se Facebook-gruppen ”Senioridræt Gladsaxe”.