Hvad laver de selvstændige, når de er lukket ned?

Af Gitte Ganderup

Mere eller mindre nedlukning for de erhversdrivende over hele kommunen sætter gang i nye idéer, renoveringer og omstilling. Gladsaxe Bladet har talt med tre af dem

Tøjbutikken Hanne Hove i Buddingecenteret på Søborg Hovedgade har eksisteret i 10 år. For fire år siden overtog Camilla Hove butikken på fuld tid, da Hanne Hove gik på pension.

Camilla Hove fortæller over telefonen, at hun i den grad savner sine kunder.

– Der er mange som vi ser flere gange om ugen. Så kommer de lige ind og får en kop kaffe. Der kommer også en flexbus fra et plejehjem. Så kommer de på shoppetur her og hygger sig. Det savner jeg.

En af de ting som går igen fra alle tre erhvervsdrivende som Gladsaxe Bladet har talt med, er at de alle tre har meget kundekontakt i deres normale hverdag og at hverdagen ikke ligner sig selv nu med de mange små snakke med kunderne om stort og småt.

– Det går så langsomt!, siger cykelmekaniker og indehaver af Fri Bike Shop på Søborg Hovedgade, Lars Møller Madsen, som langt det meste af tiden er alene på værkstedet.

– Der er rigtig mange som ikke ved at værkstedet er åbent. Det gælder alle værksteder til både cykler og biler. De må alle holde åbent – det er bogstavligt talt os som holder hjulene i gang, siger Lars Madsen som også har en kommentar til nedlukningen:

– Vi er pissesure over at de store varehuse må sælge cykler. Alle køber jo deres cykler andre steder nu, siger han.

Hos køkkenchef Mikail Asci på Café Sisko på Bagsværd Hovedgade er der også stille. Særligt i hverdagene.

– Vi har ændret vores åbningstid. Nu åbner vi først kl 14, fortæller han.

Tilgengæld har caféen mere travlt i weekenden, hvor der er travlt med take away og som noget nyt udbringning.

– Udbringning er hårdt og kunderne forventer at maden er færdig i løbet af 10 minutter, så vi skal være klar i køkkenet.

Benspænd til nye muligheder

I blandt andet filmverden, arbejder man med benspænd.

Coronapandemien er hele verdens benspænd for at blive i det billede og det skaber, måske nødtvunget, nye rammer som kan sætte gang i nye tanker.

– Jeg havde et stort køleskab stående og det var svært at komme rundt i køkkenet. Nu har jeg købt et lidt mindre, så der er mere plads. Vi er jo nogle store herre – man skal aldrig stole på en kok som ikke har mave, griner Mikail Asci og tilføjer, at når der er mere tid, får man jo set sig omkring.

Der blæser også nye vinde i Hanne Hove.

– Jeg er ved at lave en webshop. Jeg var lige ved at gå i gang med det i foråret, men så kom jeg alligevel i tvivl om hvorvidt det var en god idé. Men nu gør vi det, fortæller Camilla Hove som har hyret en medarbejder til at tage sig af webshoppen.

Den nye webshop bliver online i starten af marts, og det har været langt sværere og omsiggribende end Camilla Hove havde forventet.

Det er i høj grad, eller faktisk kun, udviklingen af webshoppen som nedlukninsgtiden er gået med

– Nej der har ikke rigtigt være tid til noget andet, siger Camila Hove.

Renovering

Men det er ikke kun udvikling af nyt, som hverdagen bliver fyldt med.

Hos Fri Bike Shop har Lars Madsen flyttet rundt på disken sig værkstedet.

– Jeg har rykket værkstedet. Og jeg skal have dækket en rude af, så disken kan stå i den anden ende. På den måde har jeg kunnet skabe flere stande. Vi havde 2 stande – nu er der 4, fortæller han og siger, at det også betyder at der måske er plads til at udvide med en mekaniker mere, men at det afhænger meget af hvordan økonomien udvikler sig.

– Ja og så vil jeg meget gerne sige undskyld til overboerne for de mange huller, som jeg har skullet bore. Jeg sætter rillepaneler op og kroge op i loftet. Brugte hele torsdag i sidste uge på at bore.. de må været trætte af mig. Eller det er de helt sikker, siger han.

Boreriet er færdigt og nu har Lars Madsen blot ét ønske

– Alle skal ud og cykle så snart det bliver forår! Så kom forbi – vi har åbent!

I tøjbutikken er der planlagt renovering i påsken.

– Det har været planen længe fordi der er fem sammenhængende fridage. Vi skal have ny belysning, nye gulve og nyt inventar, fortæller hun, men lover at butikken ikke forandrer sig så meget, at den ikke er til at kende.

– Den skal stadig være hyggelig. Det skal bare være en opdatering.

Samme princip gælder hos Café Sisko hvor der også er blevet malet og sat nye lamper op. For noget skal der ske, når Mikail Asci ikke spiller Fifa mod sin onkel Aydin Asci, som ejer caféen.

– Det ligner sig selv bare lidt friskere. Så kan vi åbne med ny energi og et friskt pust, siger Mikail Asci.