Hvilke uddannelser og jobs er populære inden for landbrug?

Går du overvejer, hvorvidt et uddannelsesforløb inden for landbruget måske er noget for dig? En uddannelse inden for landbruget består helt grundlæggende af et teoretisk forløb, en praktik som landmand og sidst men ikke mindst den afgørende svendeprøve, som er din adgangsbillet direkte ind i en spændende karriere som landmand, hvor ikke to dage er ens. Så er du solgt ved tanken om at arbejde ude i det fri og få beskidte fingre, så læs endelig videre.

Undersøg det store udvalg af spændende uddannelser

Landbrugsuddannelserne spænder vidt imellem flere forskellige kategorier og fører masser af spændende jobmuligheder med sig. Du kan bl.a vælge at uddanne dig til:

• Husdyravler – brænder du for at arbejde med dyr i en varieret hverdag, der byder på opgaver inden for både fodring, sundhedskontrol og avl, så kan du vælge at tage uddannelsen som husdyravler.

• Gartner – ønsker du at se et frø spire og blive ekspert i at så, dyrke og passe planter? Med en uddannelse inden for gartneriet kan du på sigt finde jobs hos havecentre, planteskoler og mange andre steder.

• Jordbrugsmaskinfører – bliver du fascineret af stort maskineri, og ønsker du at lære mere om landbrugsdrift, teknologi, reparation af maskiner og meget mere, så er denne uddannelse helt sikkert noget for dig. Uddannelsen har en stor jobsikkerhed, og du kan derfor finde jobs inden for mange forskellige slags landbrug.

Brug praktikpladsen som et springbræt for din karriere

Når du skal til at vælge jobs inden for landbruget, kan det godt betale sig at være ekstra omhyggelig med at vælge den rigtige praktikplads, som kan spore dig nærmere ind på dit fremtidige drømmejob. Med en praktikplads inden for et felt, der interesserer dig, får du nemlig de bedste kort på hånden, når du skal søge job i fremtiden – hvad end det er i Danmark eller i udlandet.