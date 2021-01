Indbrudssag endte med fængselsdom

Foto: Politi.dk

Mand blev idømt 3 år og 10 måneders fængsel for besiddelse af revolver, falske pengesedler samt indbrud i Søborg

Af Peter Kenworthy

En 20-årig mand blev i første omgang anholdt i august, i forbindelse med at en politipatrulje blev kaldt ud til et indbrud i en villa i Søborg. Her blev politifolkene opmærksom på en personbil i nærheden af gerningsstedet, skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Bilen kørte meget hurtigt fra stedet og politiet valgte at sætte efter bilen og bringe den til standsning. I bilen fandt politiet tyvekoster fra et indbrud og de to mænd i køretøjet blev anholdt. Efterfølgende valgte politiet at ransaget den 20-åriges hjem, og her fandt man en skarpladt revolver, over 62.000 euro i falske sedler, hælervarer samt et lille kvantum kokain, tilføjer politiet.

– Hvad der begyndte som en indbrudssag, udviklede sig til beslag af både en skarpladt revolver og fund af et stort antal falske pengesedler. Der er grund til at rose betjentene for rigtig godt politiarbejde, siger anklageren i sagen, Bjarke Enevoldsen.

Den dømte tog betænkningstid i forhold til, om han vil anke dommen.