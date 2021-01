Ingen tilsynssag

School children filling test blank at exam: serious concentrated schoolgirl in casual shirt sitting at table and solving task

Foto: Colourbox.

Ankestyrelsen rejser ikke en tilsynssag på baggrund af Gladsaxe Kommunes beslutning om ikke at gennemføre de nationale test i foråret 2020 på kommunens skoler

Af Peter Kenworthy

Gladsaxe Byråd besluttede i april sidste år at kommunens folkeskoler ikke skulle gennemføre de obligatoriske nationale test i foråret 2020, fordi der var blevet stillet spørgsmålstegn ved pålideligheden og anvendeligheden af testene i en evalueringsrapport i februar.

– Skolerne skal lige nu have fokus på sundhed, læring og trivsel og ikke test og prøver, sagde formanden for Børne- og Undervisningsudvalget, Claus Wachmann (B), på et byrådsmøde i maj.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet meldte i juli Gladsaxe Kommunes beslutning til Ankestyrelsen, som i december meldte ud at man ikke rejser en tilsynssag eller gør mere i sagen.

Ankestyrelsen tilføjer i et brev til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, at man dog forventer at kommunen gennemfører testene i 2020/21.

– De nationale test giver et mangelfuldt og usikkert billede af både skoleklassers og elevers faktiske faglige niveau, skrev DPU, Aarhus Universitet, i en forskningsrapport sidste år.

Testene har, ifølge en af forskerne bag rapporten, en række alvorlige bivirkninger, og gør at læreres og skolelederes hovedfokus skifter fra, hvad deres elever kan, og hvordan de kan understøtte deres læring, til hvordan eleverne kan klare sig bedre i testen.

De nationale test blev vedtaget i folketinget i 2006 efter anbefalinger fra OECD og testene blev indført på alle skoler fra 2010. En aftale fra sidste år giver de enkelte skoler mulighed for at beslutte, ikke at gennemføre de nationale test i udvalgte eller alle fag og klassetrin.