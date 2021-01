Kan ikke komme i gang

Foto: Peter Kenworthy.

Gladsaxe er klar til at hurtigteste og smitteopspore, siger borgmesteren

Af Redaktionen, redigeret

Gladsaxe Kommune har længe været klar til at teste og smitteopspore, men aftaler med leverandøren er ikke på plads og kommunen mangler vejledninger og retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Og i nat kom der så besked om en ny strategi for brug af hurtigtest, at der alligevel ikke er hurtigtests nok, og at dem der er, skal prioriteres til plejeboligerne, hvor medarbejderne fremover skal testes fem dage om ugen, skriver Gladsaxe Kommune i en pressemeddelelse.

Torsdag den 21. januar sagde justitsminister Nick Hækkerup at kommunerne var for langsomme til at udnytte en overkapacitet af hurtigtests, men det afviser Gladsaxe borgmester.

– Jeg er ked af, at kommunerne bliver beskyldt for at nøle, når årsagen er, at der er nogle aftaler og noget logistik, som myndighederne endnu ikke har på plads. Vi har medarbejdere, der nu i mange måneder har fået retningslinjer den ene dag, som skulle eksekveres den næste eller med en weekend imellem. Og så har de arbejdet i døgndrift for at være klar til at eksekvere. Samtidig har Regeringen lovet vores lærere og pædagoger, at de nu kan blive testet og dermed skabt nogle falske forhåbninger. Det er bare ikke godt nok, siger Gladsaxes borgmester Trine Græse (A).

– Vi har et hold, som er klar til at gå i gang, så snart vi har nogle retningslinjer, så vi ved præcist, hvad der forventes af os. For når myndighederne siger hop, og så hopper vi. Det gør vi gerne. Men det ville være rart, hvis de venter med at sige hop, til de selv er klar, så det ikke bare bliver hop på stedet, tilføjer Trine Græse.