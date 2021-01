Køb af brugt bil – mange glemmer én vigtig detalje

SPONSORERET INDHOLD: Skal du købe snart købe bil? - Så køb en brugt bil.

Af SPONSORERET INDHOLD

Der findes et hav af biler på markedet for brugte biler. Derfor er det vigtigt, at du er klædt ordenligt på til at købe en brugt bil.

Her er der en grundig guide til dig, som gerne vil købe en brugt bil.

Der er mange fordele ved at købe en brugt bil. Dels får du ofte meget bil for pengene, fordi du ofte finder nogle fund, som du ikke troede var muligt. Du sparer mange penge på at købe brugt. Det giver dig også muligheden for at købe en bestemt bil, fordi den netop er brugt.

Statistikker viser ligeledes, at nye biler mister næsten 20 % af deres købsværdi allerede indenfor det første år. Derfor kan købet af en brugt bil vise sig at være en økonomisk smart løsning.

Et syn af bilen er ikke ensbetydende med en fejlfri bil

Hvis din drømmebil er til salg, og du stort set kun mangler at betale. Så husk endnu engang at tjekke op på bilens stand, da du ikke kan stole på et evt. syn. Et syn er en overordnet gennemgang af bilen, for at se om bilen er lovlig til kørsel eller ej. Det er med andre ord ikke en gennemgang af alle specifikke dele. En bil kan sagtens gennemgå et syn og blive godkendt, på trods af at bremseklodserne snart skal skiftes, eller motoren måske snart skal skiftes.

Hvis du vil være 100 % sikker på bilens stand kan du altid bestille en brugtvognstest. Det er din vej til en sikker handel.

Hvad skal jeg være opmærksom på når jeg skal købe en brugt bil?

Uanset om du handler med en privatperson, eller en brugtvognsforhandler, er der visse ting du bør vide.

1. Dan dig et overblik over bilen og dets inventar.

– Tag en 100 % gennemgang af bilen udvendigt og indvendigt. Kort sagt: Undersøg bilens samlede forfatning.

Det kan med fordel anbefales, at mødes med sælgeren i lyst vejr, hvor det er muligt at se bilen bedst muligt. Aftales der et møde om aftenen, kan det være svært at se de små detaljer på bilen, hvor der evt. kunne være skader eller mangler.

Det er vigtigt at danne sig et overblik over bilens dele, og derfor kan der med fordel kigges efter følgende: motoren, koblingen, bremser, gearkasse. Husk også at kigge efter ridser og buler.

2. Tag en prøvetur og mærk efter.

– Det anbefales, at man prøvekører en kommende bil. En køretur kan være med til at give en ro i maven, når man skal handle en brugt bil. På en prøvetur får man også mærket efter, om bilen er i god stand. Det er vigtigt at pointere, at en prøvetur så vidt muligt, skal være af længere varighed. Tag en tur på 30-60 min, da dette vil give dig den fulde oplevelse af bilen, og du vil kunne opdage eventuelle fejl og mangler over tid. Husk at prøve forskellige hastigheder undervejs, ligesom du med fordel kan tjekke bremser, lys osv.

Det er ligeledes vigtigt, at man føler sig godt tilpas i bilen.

3. En test kan hjælpe dig

– Er du i tvivl om køretøjets stand? Så få lavet en brugtbiltest på bilen.

De fleste mekanikere tilbyder disse test, som kan klarlægge bilens nuværende forfatning. Den kan også give et billede over, hvor mange kilometer bilen kan køre endnu og hvornår den skal gennemgå et syn igen, for eksempel.

4. Vær 100 % sikker på dit valg – Der er ingen byttegaranti.

– I de fleste bilhandler er det vigtigt at følge sin sunde fornuft og mavefornemmelse. Hvis du har en god dialog med sælger, og kan mærke en god følelse indvendig, er du godt på vej. Hvis ikke du har en god følelse i kroppen, er det måske ikke den rigtige bil for dig. Men bare rolig… Der er masser alternativer på markedet.

Husk også at få en slutseddel med i forbindelse med købet af en brugt bil. Slutsedlen kan evt. læses igennem af en ekspert, som ved ting om biler du ikke selv gør.