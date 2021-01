Lyntest lynhurtigt væk

Fra 1. februar er det tilsyneladende slut med faste coronateststeder i Gladsaxe. Det har været dog muligt fra tid til anden at blive testet i et mobilt testcenter i Gladsaxe, som her ved Bagsværd Stadion. Foto: Peter Kenworthy.

Falck tabte udbud om hurtigtest til SOS International og lukker testcenter

Af Peter Kenworthy

Det at blive Corona-testet skulle gerne være så nemt og hurtigt, at så mange som muligt gør det. Derfor var det en fordel, da Falck åbnede et lyntestcenter på Vandtårnsvej i midten af december, når nu der ellers ikke ligger nogen faste testcentre i Gladsaxe. Men det er slut nu, efter SOS International vandt det seneste udbud i regionerne, og således skal levere hurtigtest til borgerne i blandt andet Region Hovedstaden fra 1. februar. Falck lukker nemlig sine testcentre. – Vi kan desværre endnu ikke sige, præcis hvor der kommer til at ligge testcentre. Vi er lige nu i dialog med Danske Regioner – blandt andet om hvor der skal placeres stationære testcentre. Jeg håber, at vi bliver meget klogere de kommende dage og kan melde noget mere præcist ud i begyndelsen af næste uge, fortæller SOS International til Gladsaxe Bladet torsdag. SOS International har siden 16. december samarbejdet med Danske Regioner og underleverandøren Medicals Nordic om at tilbyde gratis hurtigtest til borgerne fra testcentre på Frederiksberg, i Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Holte, Charlottenlund, Risskov, og Københavns Hovedbanegård. Senest har SOS International og Medicals Nordic i samarbejde med Dagrofa opstillet mobile testcentre ved Meny-supermarkeder på en række lokationer på Sjælland, skriver SOS International på sin hjemmeside. Ifølge Region Hovedstadens hjemmeside, ligger de nærmeste faste teststeder i Ballerup (Energivej 50), i Nordvest (Vingelodden 6) og i Valby (Torveporten 1). Det mobile testcenter besøger desuden igen Gladsaxe fra den 23. til den 31. januar. Denne gang i Gyngemosehallen, på Mørkhøj Bibliotek og i Gladsaxe Pædagogiske Videncenter ved Bagsværd Svømmehal. Det har åbent mellem klokken 10 og 16, og man behøver hverken at bestille tid eller have penge op ad lommen. Lørdag 23. og søndag 24. januar

Gyngemosehallen, Gyngemose Parkvej 28A, 2860 Søborg Mandag 25. til onsdag 27. januar

Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Alle, 2860 Søborg Torsdag 28. til søndag 31. januar

Gladsaxe Pædagogiske Videncenter, Værebrovej, 2880 Bagsværd (ved Bagsværd Svømmehal).