Lytter til borgerrådgiveren

Preben Rohdes job som borgerrådgiver i 2016 er at styrke borgernes retssikkerhed, sikre en god dialog om borgernes sager, og løbende at forbedre sagsgangene i forbindelse med klager. Foto: Kaj Bonne.

Opfølgning på borgerrådgivers årsberetning viser at kommunens forvaltninger lytter til hans anbefalinger

Af Peter Kenworthy

I 2019 fik borgerrådgiver Preben Rohde 469 henvendelser fra borgere i Gladsaxe Kommune – en stigning på næsten syv procent i forhold til 2018. Borgerrådgiver Preben Rohde kom, på baggrund af disse, med adskillige anbefalinger i sin seneste årsberetning. Især i forhold til kommunens jobcenter.

Og det sætter sig spor i kommunens praksis.

Blandt andet har Ung i Gladsaxe udarbejdet nye procedurer for en koordineret fraværsindsats, jobcenteret har arbejdet med hvordan telefonbetjeningen kan forbedres, så man nemmere kan komme igennem til en medarbejder, og Social- og Sundhedsforvaltningen har indført nye arbejdsgange for at kvalitetssikre klagesager.

Preben Rohde mener at det er meget positivt at der følges op på hans anbefalinger, samt at det er besluttet at forvaltningerne skal give tilbagemelding til Økonomiudvalget og Gladsaxe Byråd om hvordan man har forholdt sig til anbefalingerne.

– Samtidig kan det ud fra tilbagemeldingerne fra forvaltningen ses at der forholdes meget konkret til anbefalingerne og hvordan anbefalingerne kan indgå i arbejdet med til stadighed at udvikle og forbedre borgerbetjeningen. Så det syntes jeg er meget positivt, tilføjer han.

Preben Rohde er jurist, og startede som borgerrådgiver i 2016. Hans opgave er at styrke borgernes retssikkerhed, sikre en god dialog om borgernes sager, samt løbende at forbedre sagsgangene i forbindelse med klager. Han refererer direkte til Gladsaxe Byråd, og er således uafhængig af Gladsaxe Kommunes forvaltninger.