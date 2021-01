Minimumsnormeringer i morgen kræver fremadsyn i dag

Knap 10 år efter at Enhedslisten for første gang foreslog minimumsnormeringer i Folketinget nærmer vi os endelig noget. Et flertal i Folketinget er blevet enige om, at der skal indføres bedre normeringer i landets daginstitutioner, og Gladsaxe Kommune har besluttet at fremrykke indfasningen lokalt. Det er alt sammen noget, vi jubler over i Enhedslisten, for […]

Af Trine Henriksen og Signe Rosa Skelbæk, Enhedslisten

Knap 10 år efter at Enhedslisten for første gang foreslog minimumsnormeringer i Folketinget nærmer vi os endelig noget. Et flertal i Folketinget er blevet enige om, at der skal indføres bedre normeringer i landets daginstitutioner, og Gladsaxe Kommune har besluttet at fremrykke indfasningen lokalt. Det er alt sammen noget, vi jubler over i Enhedslisten, for det er uomtvisteligt, at bedre normeringer vil gøre en forskel for både børn og pædagogernes arbejdsforhold. Men vi bliver nødt til også at tale om rekruttering. I København oplever pædagogiske ledere, at når de slår pædagogstillinger op, må de ofte genindrykke, acceptere et ønske om deltid eller gå på kompromis med ansøgernes faglighed. Det var også realiteten før, vi begyndte at tale om minimumsnormeringer. I takt med indfasningen af folketingets minimumsnormeringer og at flere omegnskommuner har valgt også at fremrykke dem, må vi sikre, at vi får løst den store rekrutteringsudfordring, som faget har. I Enhedslisten mener vi, at vi blandt andet skal gøre det lettere for medhjælpere at tage pædagoguddannelsen. Vi bør sætte penge af til, at flere kan tage uddannelsen mens de går på deltid, så både medhjælpere og pædagogiske assistenter, der har lyst, får muligheden for at videreuddanne sig. Ellers bliver minimumsnormeringerne til en udvanding af fagligheden eller et fatamorgana, vi aldrig får fingrene i.