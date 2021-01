‘Mistænkeligt forhold’ på Gyngemose Parkvej

Foto: Peter Kenworthy

Politiet er til stede med Rullemarie og har evakueret området. Der kan være tale om en bombe

Af Peter Kenworthy

Klokken 14.20 modtog Københavns Vestegns Politi en anmeldelse fra en mand om, at der var monteret en genstand på hans bil på Gyngemose Parkvej, som kunne være en bilbombe. Med det samme blev politiet sendt til området, der blev afspærret, og forsvarets sprængningseksperter (EOD) blev rekvireret, fortæller Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelse.

Politiet er pt. massivt til stede på Gyngemose Parkvej, hvor man foretager undersøgelser. Stedet er afspærret, skriver Københavns Vestegns Politi på Twitter.

Der har kørt adskillige politibiler til og fra området med blink og i høj fart.

– Vi undersøger et mistænkeligt forhold. Vi tager ikke nogen chancer så derfor bruger vi Rullemarie, fortæller vagtchefen hos Københavns Vestegns Politi til Gladsaxe Bladet.

Sprængningeksperter arbejder på stedet. Indledningsvist valgte politiet at evakuere de nærliggende opgange. Efter EOD for kort tid siden oplyste, at det ikke kan udelukkes, at der kan være tale om sprængstof, er afspærringen derfor udvidet, og yderligere et antal borgere blevet evakueret, fortæller politiet.

– Vi har sikret området og har situationen under kontrol, siger chefpolitiinspektør Knud Stadsgaard.

– Det en alvorlig situation. Derfor har vi udkommanderet et stor antal politifolk, og har evakueret borgere, der bor i nærheden af det sted, hvor den mulige bilbombe er fundet. Gladsaxe Kommune har været behjælpelig med evakueringen, ligesom kommunen har fremskaffet forplejning til de evakuerede, der opholder sig på en lokalitet, hvor gældende COVID-19 forholdsregler også kan overholdes. Samtidig har Københavns Vestegns Politi indledt en massiv efterforskning, tilføjer han.

Efterforskningen skal afklare, hvem der har placeret det mulige sprængstof, og derfor opfordres borgere, der har set noget mistænkelig op til fundet, eller i øvrigt har kendskab til sagen, om at kontakte Københavns Vestegns Politi, siger Knud Stadsgaard.

Politiet kan kontaktes på 43861448, såfremt man har oplysninger til brug for sagen.

opdateres…