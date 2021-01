Motionstilbud søger frivillige

Foto: Colourbox.

Nyt motionssamarbejde mellem Frit Oplysningsforbund og Gladsaxe Kommune

Af Redaktionen, redigeret

Efter fælles opvarmning, deler gruppen i det nye motionstilbud, Grøn Puls 60+, sig efter niveau og tager hver sin rute sammen med en eller flere frivillige holdledere. Motionsgrupperne spænder fra langsom gang til almindelig gang, powerwalk og til lunte- og løbegrupper. Undervejs er der øvelser eller pauser – og tid til en snak og et godt grin, fortæller Inge Lindqvist, skoleleder i Frit Oplysningsforbund

– Efter et langt år med Corona trænger vi til at komme ud og bevæge os sammen. Her kan alle være med på sit niveau og det er bare sjovere at motionere sammen. Motion i frisk luft følger naturens gang og giver så mange glæder, og med Grøn Puls er det let at være med, tilføjer hun.

De frivillige holdledere bliver klædt på til opgaven med et inspirationskursus med faglig viden om motion og sundhed og inspiration til god motion på forskellige niveauer. Desuden mødes gruppen af frivillige til netværksmøder hvor man udveksler erfaringer, gode ideer og får friske input til det frivillige arbejde.

Grøn Puls 60+ kommer til at foregå hver torsdag kl. 10 med start i januar.

Ring til Inge Lindqvist i Frit Oplysningsforbund på 44441117 eller læs på www.gladsaxe.fo.dk for at høre mere.