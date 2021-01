Foto: Peter Kenworthy.

På grund af risikoen for smitte kan man nu igen ikke bruge fordøren i Movias busser, så passagererne skal bruge midter- og bagdøren, når de skal ind og ud af bussen

Af Redaktionen, redigeret

Samtidig vil busserne køre med mere begrænset kapacitet, så de kun fyldes maksimalt halvt op, og forreste sæderække vil fortsat være afspærret for brug.

Tiltagene tages for at passe ekstra godt på chauffører, billetkontrollører og kunder i den ekstraordinære situation, som landet befinder sig i.

Busserne kører efter normal køreplan, og Movias stoppestedsværter fortsætter deres arbejde på større stoppesteder for at holde ekstra øje med, om der er behov for at indsætte flere busser.