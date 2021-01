Næsten ingen influenza

Foto: Colourbox.

Årets influenza lader stadig vente på sig under coronavirus-restriktionerne

Af Peter Kenworthy

Siden begyndelsen på årets officielle influenzasæson i uge 40, 2020, har vi i Danmark så godt som ingen influenza set. Det samme gælder resten af Europa, skriver Statens Serum Institut i en pressemeddelelse.

Årsagen er sandsynligvis de kraftige restriktioner og hygiejneregler, som siden foråret 2020 har været indført i samfundet for at undgå smitte med den nye coronavirus, COVID-19, mener man.

Der blev foretaget 2.320 tests for influenza i uge 1, 2021 – heraf var 7 positive for influenza A og 4 for influenza B.

Fra uge 40 i 2020 til og med uge 1 i 2021 er der blevet undersøgt 15.271 prøver for influenza, hvoraf 21 var positive (0,14%), heraf 7 med influenza A og 14 med influenza B.

Til sammenligning blev der i samme periode i 2019-2020-sæsonen undersøgt 18.716 prøver, hvoraf 1.296 blev fundet positive (6,9%). 2019-2020 sæsonen var desuden mild, fortæller Statens Serum Institut.