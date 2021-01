Niebuhr fik Ridderkorset

Det var en tydeligt rørt Kristian Niebuhr der fik Ridderkorset af borgmesteren. Foto: Kaj Bonne.

’Du har altid villet det bedste for Gladsaxe’, sagde borgmesteren under overrækkelsen

Af Peter Kenworthy

– Det er ved at være et godt stykke tid siden, at jeg indstillede til Dronningen, at du skulle have Ridderkorset. Nu kom det så lige midt i coronanedlukningerne. Derfor havde jeg egentlig tænkt, at jeg ville gemme det lidt, til vi kunne fejre det lidt mere med maner. Men Dronningen var ikke med på at holde på hemmeligheden. Så nu må det så blive under lidt mere ydmyge forhold, fortalte borgmester Trine Græse (A), da hun overrakte Ridderkorset til partifællen Kristian Niebuhr i byrådssalen torsdag.

Hun tilføjede at de nitten år, Niebuhr har siddet i Gladsaxe Byråd, har været 19 gode år.

– For du er et godt og ordentligt menneske. Både privat og når det gælder politik, og du har altid villet det bedste for Gladsaxe. Derfor har du også ind imellem bøjet dig lidt ekstra for det fælles bedste, tilføjede borgmesteren.

Og det var da også en stolt Kristian Niebuhr, som Gladsaxe Bladet efterfølgende talte med, som samtidig indrømmede at han havde været rørt under overrækkelsen.

– Der er jo ikke sådan noget alle og enhver får tildelt, og så bliver man rørt. Jeg ser det som et stort skulderklap til mit arbejde i byrådet. Det har altid været mit mål som politikker, hele tiden at gøre det bedste for Gladsaxes borgere. Og det vil jeg fortsætte med at gøre, fortalte han.



En stolt Kristian Niebuhr viser Ridderkorset frem. Foto: Kaj Bonne.