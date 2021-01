Ny udbudsportal

Foto: Peter Kenworthy.

Gladsaxe Kommune digitaliserer udbudsprocessen på mindre byggeopgaver

Af Peter Kenworthy

– Vi har lyttet til håndværkernes ønske om, at det skal være lettere at komme i spil til kommunens mindre byggeopgaver. Med den nye portal bliver det nemt, gennemsigtigt og overskueligt for håndværkere at give pris på de opgaver, som man indbydes til, fortæller borgmester Trine Græse.

I Gladsaxe Håndværkerforening ser man frem til den nye portal.

– Gladsaxe Håndværkerforening ser frem til, at Gladsaxe Kommune får implementeret en udbudsportal for mindre byggeopgaver i januar 2021. Hermed bliver processen digitaliseret i forhold til at indhente underhåndsudbud og gennemføre begrænset licitation af opgaver, og håndværkerne kan få en tilbagemelding på deres bud digitalt, siger Ebbe Skovsgaard, der er bestyrelsesmedlem i Gladsaxe Håndværkerforening og medlem af Gladsaxe Erhvervsråd.

Den nye portal vil blive præsenteret på et møde for lokale håndværkere og byggevirksomheder den 21. januar 2021. Alle relevante håndværkere med adresse i Gladsaxe får en invitation i e-Boks i januar.

Interesserede håndværkere kan allerede nu registrere sig som mulige leverandører i den nye portal på: gladsaxe-udbudsportal.dbdweb.dk