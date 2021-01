Nye tiltag på dagtilbudsområdet

Boy with ipad. Children and gadgets. Kid with tablet. Alternative education concept. Social communication disorder. Digital future. Preschooler with wireless gadget. Alternative education

Der bliver nok også tid til lidt skærm, når mor eller far holder børnene hjemme fra dagtilbuddet. Foto: Colourbox.

Forlænget opnormering og mulighed for midlertidig orlov vedtaget i byrådet

Af Peter Kenworthy

Børne- og Undervisningsministeriet udsendte 7. januar nye og skærpede retningslinjer for landets dagtilbud på grund af den stigende coronasmitte.

På byrådsmødet 27. januar besluttede et enigt Gladsaxe Byråd at kommunen vil imødekomme retningslinjerne ved blandt andet at give en merbevilling til ekstra normering på dagtilbudsområdet – i første omgang frem til 31. marts, samt at genindføre muligheden for midlertidig orlov til forældre, som holder deres børn hjemme fra dagtilbuddet. Forældrene bliver fritaget for forældrebetalingen i orlovsperioden

– Lige nu har cirka 8 procent af forældrene valgt at søge orlov, fortalte formanden for Børne- og Undervisningsudvalget, Claus Wachmann (B), men han vil gerne have tallet op på i hvert fald de 15 procent som tog imod tilbuddet i foråret.