Ombygget svømmehal

Foto: Privat.

Gladsaxe Gymnasium har fået ombygget svømmesal til auditorium

Af Peter Kenworthy

– Svømmesalen er nu ombygget til et auditorium med to tilstødende klasselokaler, som vi har taget i brug. Vi er meget glade for resultatet, og ombygningen har fået flere omtaler på grund af den unikke renovering og anvendelse af svømmesalen til nyt formål. Det er vi ret stolte over, fortæller rektor på Gladsaxe Gymnasium, Eva K. Steensen.

Svømmesalen er indstillet til Årets Arne af Arkitektforeningen København. Årets Arne gives til opførte værker, der har løftet arkitekturen i Arkitektforeningen Københavns geografiske område i det forgangne år. Den har også fået hædrende omtale i forbindelse med uddelingen af byggebranchens pris, Årets Byggeri.