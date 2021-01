Online-krænkelser

Teenage boy in pajamas lying in bed using tablet pc

Sidste år var der en stor stigning i antallet af digitale krænkelser af børn

Af Peter Kenworthy

I 2020 modtog Red Barnets SletDet-rådgivning flere end 1.300 henvendelser om digitale krænkelser. Det er en stigning på 87 procent i forhold til året før.

Corona-nedlukningen har gjort børn og unge mere sårbare hjemme foran skærmen, og Red Barnet er bekymret over stigningen, skriver Red Barnet på organisationens hjemmeside.

Over hver tredje af henvendelserne drejede sig om digitale sexkrænkelser – for eksempel ufrivillig deling af intime billeder, næsten hver tiende henvendte sig med en sag om digital mobning, mens 3 procent af sagerne handlede om grooming (hvor en krænker opbygger en relation til et barn eller en ung med henblik på at begå et seksuelt overgreb).