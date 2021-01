Pædagoger i frontlinjen

Der har været forholdsvis mange der har været smittede på Gladsaxes daginstitutioner hen over hele året. Foto: Peter Kenworthy.

Mange er smittede i pædagogiske institutioner. Kommunen afsætter penge til ekstra normering og giver mulighed for orlov for forældrebetaling

Af Peter Kenworthy

6. januar blev der indført en række skærpede tiltag og restriktioner på blandt andet børne- og undervisningsområdet.

– Sundhedsmyndighederne vurderer, at dagtilbud fortsat kan holdes åbne, da de mindre børn ikke driver smitteudviklingen i epidemien. Ud fra et forsigtighedsprincip vil der dog i den kommende tid være et skærpet fokus på ekstra smitteforebyggende tiltag i dagtilbud, kunne man læse på Undervisningsministeriets hjemmeside 7. januar.

Og en ny rapport fra Den Faglige Referencegruppe om genåbning, pointerer at blandt andet WHO anbefaler at skoler for de yngste og børnehaver er de sidste institutioner der skal lukke.

Men inden jul viste smittetal fra Statens Serum Institut, at ansatte i pædagogiske institutioner – især vuggestuer, integrerede institutioner og ungdomsklubber – var blandt de erhvervsgrupper, hvor mange havde oplevet smitte med coronavirus.

– Vi kan jo se, at antallet af smittede har været næsten dobbelt så højt blandt det pædagogiske personale, som i resten af befolkningen. Det er et faktum, og det er det, der gør, at det er svært at få hverdagen til at hænge sammen mange steder, udtaler BUPL-formand Elisa Rimpler til Børn & Unge.

Hårdt og utrygt

Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil udtalte 14. januar, at ”vi naturligvis ikke har helt de samme forventninger til pædagogiske aktiviteter og undervisningen, som der ville være i en normal situation”.

Og at gå på arbejde under de her nuværende corona-omstændigheder er hårdt, mange pædagoger er både pressede og utrygge, og alle de tiltag der er for at stoppe smitten er ikke muligt i en daginstitution. I daginstitutionerne arbejdes der uden værnemidler og afstandskravet kan og skal heller ikke overholdes, udtaler formand for BUPL Storkøbenhavn, Jon Olufson.

– Børnene skal opleve nærkontakt, mimik og en hverdag hvor det er muligt at være barn. Lige præcis derfor skal kommunerne passe godt på pædagogerne, men det ser vi også Gladsaxe Kommune gøre deres bedste for. Her er der sat penge af til ekstra personale, så børnene kan være i mindre grupper, flere midler til ekstra rengøring og der skulle være telte på vej, så både børn og pædagoger bedre kan holde varmen i den her kolde tid, tilføjer Jon Olufson.

Flere smittede og mindre fremmøde

I et bilagsnotat til et møde i Børne- og Undervisningsudvalget 14. januar kunne man læse, at ”det generelle billede er, at børnehusene allerede nu lever op til flere af de nye elementer/anbefalinger til organisering”, at børnefremmødet er 10-15 procent lavere end normalt, og at der har været omkring 70 smitteudbrud – især i den sidste måned.

En stikprøveundersøgelse i 76 kommuner, lavet af KL viser, at omkring hvert tredje barn ikke mødte op i dagtilbud mandag i uge 2.

Ifølge Karina Marcher Holm, der er fællestillidsrepræsentant for BUPL i Gladsaxe, har der været forholdsvis mange der har været smittede på Gladsaxes daginstitutioner hen over hele året, hvor smitten toppede i december. Der har været enkelte børnegrupper, men ikke offentlige institutioner, der har været lukket ned, tilføjer hun.

Gladsaxe Kommune sætter telte op igen, afsætter midler til ekstra normering og genindfører muligheden for orlov, blev det besluttet i Børne- og Undervisningsudvalget og af Økonomiudvalget torsdag. Man kan søge orlov, og blive fritaget for forældrebetaling i orlovsperioden, med tilbagevirkende kraft fra 8. januar, hvor de nye anbefalinger for dagtilbud trådte i kraft, fortæller Gladsaxe Kommune.