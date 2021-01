Penge til flere lærere

Foto: Peter Kenworthy.

Gladsaxe får 5 millioner i år fra pulje til løft af folkeskolen. Sidste år blev pengene brugt til inklusionslærere

Af Peter Kenworthy

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2020 besluttede i juni at afsætte 275 millioner kroner i 2020, 400 millioner kroner i 2021, 550 millioner kroner i 2022 og 807 millioner kroner fra 2023 og frem, til at styrke folkeskolen.

Kommunerne skal anvende puljemidlerne til ansættelse af lærere i folkeskolen.

Ifølge den forventede fordeling af midlerne i 2021, får Gladsaxe Kommune 5,098 millioner til ”generelt løft af folkeskolen i 2021”.

I 2020 brugte Gladsaxe Kommune pengene til ansættelse af ti nye lærere.

– Der er tale om særligt uddannede inklusionslærere, som er fordelt på syv af kommunens folkeskoler og arbejder for øget inklusion i skolernes almenmiljø. Inklusionslærerene indgår i undervisningen sammen med de øvrige lærere, og gennem aktionslæring og co-teaching bidrager de til at afhjælpe udfordringer hos enkelte børn og er desuden med til at styrke arbejdet med hele klassefællesskabet, fortæller Gladsaxe Kommune.

På Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 4. marts 2021 bliver det besluttet, hvordan midlerne skal bruges i 2021. Men der lægges op til, at de fortsat skal gå til styrkelse af inklusion og arbejdet med trivsel. Der lægges desuden op til, at alle Gladsaxes folkeskoler får gavn af midlerne, tilføjer man.