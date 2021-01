Politiet efterlyser tre mistænkte gaderøvere

Foto: Politi.dk

Københavns Vestegns Politi efterlyser identiteten på tre unge mistænkte – og søger to vidner – efter et gaderøveri ved Bagsværd Station

De tre unge er mistænkt for at slå og true en anden dreng/ung mand til at give dem sin mobiltelefon ved cykelstativerne nær 7-Eleven ved Bagsværd Station mandag den 21. december 2020 kl. 20.37.

Efterfølgende stak de af til fods ad Vadstrupvej, krydsede Bagsværd Hovedgade og videre ad Vadstrupvej.

De beskrives som drenge/unge mænd:

A: 14-17 år, 165-175 cm, almindelig til kraftig af bygning, sort i huden, kort sort hår.

B: 15-18 år, 180-190 cm, almindelig af bygning, lys i huden.

C: 14-17 år, 170-180 cm, almindelig af bygning, lys i huden, mellemlangt mørkt hår på toppen og meget kort hår eller kronraget i siderne.

Københavns Vestegns Politi efterlyser desuden to vidner, som var i nærheden og kan have set røveriet.

Der er tale om en taxichauffør, som holdt parkeret foran 7-Eleven ved Bagsværd Station, og en mand i arbejdstøj – muligt en vagtansat.

Københavns Vestegns Politi kan kontaktes døgnet rundt på telefon 4386 1448.



Gerningsmand A



Gerningsmand C



Gerningsmand C