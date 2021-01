Politiets centrale fremtid i Gladsaxe

En stor glædelig nyhed ramte Gladsaxe, da politiforliget for nyligt blev lagt frem: Gladsaxe får en nærpolitistation. Et tiltrængt løft for vores fælles tryghed. Det er selvfølgelig politiet der afgør, hvor den nye politistation skal ligge fremover. Jeg synes det er oplagt at give mulighed for, at politiet kan komme hjem på Fremtidsvej, hvor den […]

Af Martin Skou Heidemann, Byrådsmedlem for Venstre

En stor glædelig nyhed ramte Gladsaxe, da politiforliget for nyligt blev lagt frem: Gladsaxe får en nærpolitistation. Et tiltrængt løft for vores fælles tryghed.

Det er selvfølgelig politiet der afgør, hvor den nye politistation skal ligge fremover.

Jeg synes det er oplagt at give mulighed for, at politiet kan komme hjem på Fremtidsvej, hvor den tidligere politistation lå. Gladsaxe bør stå klar til at hjælpe staten med at finde den bedste placering.

Den centrale placering på Fremtidsvej har før fungeret godt. Det er nemt for borgerne at besøge politistationen og vejforbindelser er gode.

Den gamle politistation er byrådet godt i gang med at omdanne til et sundhedshus og kan derfor ikke komme i spil. Derimod er der stadig plads til en ny politistation på den del af grunden, hvor der tidligere var retssale.

Et flertal i byrådet har vedtaget, at der skal bygges boliger her. Det var en beslutning som Venstre var imod, fordi vi gerne ville gemme en så centralt placeret grund til et fremtidigt fælles formål. Det må man sige at en ny politistation i Gladsaxe er.

Derfor bør alle tanker om at sælge resten af politigrunden sættes i bero indtil politimyndighederne har haft muligheden for at overveje, om de vil placere en ny politistation og genetablere politiets fremtid på Fremtidsvej.