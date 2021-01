Sådan anlægger du et højbed i haven: 3 simple skridt

SPONSORERET INDHOLD: En have der sprudler af friske grøntsager og farverige blomster er et glædeligt syn for de fleste. Derfor er det netop dette, som de fleste haveentusiaster ønsker at skabe, og til dette formål er højbede helt perfekte.

Med et højbed kan du nemmere kontrollere dine planter og holde dem fri for både ukrudt og snegle, mens et højbed på samme tid giver en højere og mere behagelig arbejdsposition.

Men hvordan kommer du i gang med at gro blomster og grøntsager i et højbed? Her får du en guide med tre simple skridt.

1. Køb det rigtige jord

Jorden i dine højbede er alfa og omega for, om du får succes med dine planter. Derfor er første skridt at købe en bunke god muldjord, som kan kickstarte dine planter med en masse næring fra det øjeblik, de kommer i jorden.

Med den rette jord kan du gro nogle endnu sundere og endnu større grøntsager, og mange planter vil generelt give dig et ringe afkast, hvis ikke du giver dem den rette jord.

2. Dæk af

Et højbed kan laves direkte på din græsplæne, hvorfor du ikke behøver at grave ud. Jorden skal bare være plan, og så skal du sørget for, at græsset og andre planter ikke gror op igennem dit højbed.

Derfor er næste skridt at dække græsset af under dit højbed. Det kan nemt gøres med et stykke sort plastik, eller du kan benytte nogle gamle papkasser, hvis du har sådan nogle liggende. Fiberdug kan også benyttes, så længe det sørger for at holde græsset og ukrudtet nede.

3. Byg dit højbed

Tredje skridt er at bygge dine højbede. Du kan nemt bygge et par kasser af nogle simple brædder, eller du kan vælge den nemme løsning og købe nogle pallerammer, som du stabler ovenpå hinanden, indtil du har nået den ønskede højde.